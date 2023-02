Fedez al Festival di Sanremo: “Mi assumo la responsabilità”. La Rai reagisce così

Sanremo non è bello se non è litigarello. Dopo aver assistito alla scenografia di rosee distrutta da Blanco durante la prima puntata del Festival 2023, neanche la seconda serata ha deluso gli amanti delle polemiche. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Fedez, in collegamento con la kermesse canora.

Fedez, la Rai si dissocia dagli attacchi personali: l’intervento del direttore di Rai Uno, Stefano Coletta

Il cantante ha tirato fuori il suo lato rapper, lanciandosi in un freestyle contro la classe politica italiana e il Codacons, senza dimenticare l’arresto di Matteo Messina Denaro.

In pochi minuti ha seminato caos con le proprie opinioni. A finire nel mirino la ministra Eugenia Roccella e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, esponenti di un Governo nel quale non si rispecchia.

Credit: Sanremo Rai

Al termine della performance, Fedez si è preso carico delle dichiarazioni espresse, spiegando di aver bypassato i controlli della Rai. Non ha chiesto l’approvazione, perciò, citando l’art. 21 della Costituzione (descritto, in maniera esemplare, da Roberto Benigni nella serata precedente), ha sottolineato che le esternazioni sono esclusivamente frutto del suo pensiero.

Nel caso il messaggio non fosse stato colto da tutti, arrivano ora le puntualizzazioni dai vertici della TV di Stato. Durante la tradizionale conferenza stampa, il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, ha spiegato, a nome dell’azienda, di dissociarsi dagli attacchi personali di Fedez.

Intanto, Matteo Salvini ha preferito barricarsi dietro un laconico “no comment”. Il leader leghista aveva in precedenza manifestato la sua contrarietà all’esibizione di Roberto Benigni, davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Le parole di Fedez hanno, certamente, lasciato un’impronta e non poteva essere altrimenti, data anche la forza delle immagini utilizzate. In particolare, ha sconvolto l’opinione pubblica il momento in cui il cantante ha mostrato una vecchia foto di Bignami vestito da nazista, prima di distruggerla.