Nelle tarde ore del pomeriggio di ieri, giovedì 17 marzo, il mondo dei social è stato letteralmente travolto dalla notizia della malattia di Fedez. Il cantante, in lacrime, ha annunciato nella sezione stories del suo account Instagram di avere questo problema di salute. In tantissimi hanno voluto dimostrare subito una grande vicinanza. E tra essi, anche il politico Matteo Salvini.

Che possa piacere o meno la sua musica, poco conta. Fedez negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un posto importante nel cuore di tantissimi italiani, diventando uno dei personaggi più seguiti e apprezzati.

Molto apprezzata soprattutto la sua famiglia. Lui è sposato con la fashion blogger Chiara Ferragni, con la quale ha avuto due figli: Leone e Vittoria.

Ieri, il rapper, ha usato il suo account Instagram per dare un annuncio che mai avrebbe voluto dare e che i suoi fan mai avrebbero voluto sentire. Queste le sue parole:

Mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna è stato trovato con grande tempismo. Il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che vorrò raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli.

Il cantante non è sceso nei particolari e non ha spiegato di che malattia si tratti, ma vedendo le lacrime nei suoi occhi, è chiaro che non si tratti di un problema di poco conto.

Matteo Salvini solidale con Fedez

Nel giro di pochi minuti la notizia ha ovviamente fatto il giro dei social, cogliendo di sorpresa e colpendo nel profondo tutti, dai semplici fan, ai colleghi, gli amici, Insomma chiunque.

Ad esprimere fin da subito la propria vicinanza a Fedez sono stati per esempio Emma Marrone, Barbara D’Urso, ma anche qualcuno da cui forse ce se lo aspettava meno, ossia Matteo Salvini.

I rapporti tra il cantante e il politico, come tutti sanno, non sono mai stati idilliaci, per così dire. Tuttavia, il leader del partito della Lega ha voluto rendere pubblici il suo pensiero e la sua solidarietà nei confronti di Fedez.

Su Facebook, Salvini ha pubblicato proprio una foto del cantante, alla quale ha aggiunto la seguente didascalia: