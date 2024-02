Fedez alla sua prima uscita pubblica, solo domande su Chiara: le sue risposte gelano

Al centro del gossip per la presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, Fedez ha partecipato alla Milano Fashion Week per la sfilata di Donatella Versace, sua grande amica. Un’apparizione in solitaria, testimoniata da una serie di scatti, dove appare chiaramente la sua espressione cupra e triste. Il momento attraversato non è, d’altronde, dei migliori; tuttavia, il silenzio continua. Interpellato dai giornalisti presenti, il rapper ha evitato di rilasciare dichiarazioni, eccetto: “Ho già detto oggi perché sono qui. Copiate e incollate ciò che ho detto”.

Fedez alla sfilata di Donatella Versace

Nel frattempo, prosegue il silenzio assordante di Chiara Ferragni. La fashion blogger di origini cremonesi ha fatto sapere al suo staff che si tratta di un momento delicato per lei e di non avere idea se la situazione sia momentanea oppure definitiva. Dirà la propria verità il 3 marzo, nel corso della puntata di Che tempo che fa, quando il padrone di casa Fabio Fazio la accoglierà in studio. Gli argomenti da trattare sono parecchi, compreso il Pandoro-gate.

Le disavventure giudiziarie in cui l’influencer si è ritrovata coinvolta hanno gettato un’ombra su entrambi. E proprio questo avrebbe contribuito a scuotere gli animi in casa Ferragnez. Le avvisaglie di crisi risalgono al Festival di Sanremo 2023, nella famigerata serata dove lei era stata chiamata ad affiancare Amadeus alla conduzione.

Sebbene le luci dei riflettori fossero su di lei, il bacio scambiato da Fedez con Rosa Chemical sul palco cambiò tutto. Le opinioni negative nutrite dal cantante verso il manager di Chiara Ferragni avrebbero fatto ulteriormente vacillare gli equilibri, e i recenti avvenimenti inflitto il colpo di grazia. Nel frattempo, in una puntata di Pomeriggio 5 il giornalista Davide Maggio ha sganciato uno scoop clamoroso: stando ad alcune voci di corridoio, una figura molto vicina alla Blonde Salad l’avrebbe già prontamente consolata. Se sia o meno così lo dovranno dire i diretti interessati.