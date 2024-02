La rottura è fresca, ma Chiara Ferragni si sarebbe già consolata tra le braccia di un’altra persona

La delusione per la rottura con Fedez sarebbe già stata rimarginata per Chiara Ferragni: merito di un terzo incomodo...

Tra Chiara Ferragni e Fedez è davvero tutto finito? Mentre i diretti interessati continuano a barricarsi in un religioso silenzio, eccezion fatta per qualche criptico messaggio sui social, in TV impazzano le discussioni. Ospite della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda giovedì 22 febbraio, il giornalista Davide Maggio ha lanciato un clamoroso scoop: l’imprenditrice digitale avrebbe trovato conforto in una persona a lei vicina.

“Per quel che mi risulta la Ferragni…. come dire, c’è chi l’ha consolata per bene! Ora non essere così indiscreta. Diciamo che delle persone, una in particolare, le è stata molto vicina e l’ha supportata…”

Tra Chiara Ferragni e Fedez si inserisce un terzo incomodo

Ovviamente, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze, perché ci muoviamo nel campo di semplici speculazioni, tranquillamente oggetto di smentita. In fondo, nessuno delle parti chiamate in causa ha aperto bocca. Lo stesso Maggio, che preferisce evitare di rivelare l’identità del terzo incomodo, afferma di avere bisogno di prove per confermare il tutto. All’inviato della trasmissione ha suggerito di recarsi in Piazza della Scala, dove avrebbe potuto trovare ulteriori indizi.

Le ricostruzioni, manco a dirlo, si sprecano. Di sicuro, non è una questione che verrà sbrigata tanto alla svelta. Soltanto nelle ultime ore lo staff di Chiara Ferragni è intervenuto sulla vicenda, mentre lei tornerà in TV fra poco più di una settimana. Fabio Fazio la accoglierà negli studi di Che tempo che fa sul Nove nella puntata del 3 marzo, a patto di superare un ostacolo: il Codacons. L’associazione dei consumatori ha reso noto di aver inoltrato diffida al programma, alla luce del recente pandoro-Gate, tuttora oggetto di indagini.

L’agenzia di stampa Adnkronos ha provato a strappare qualche dichiarazione alla mamma del rapper, Annamaria Berrinzaghi, ma lei ha preferito non sbottonarsi sull’accaduto. Tra le ragioni dietro alla presunta rottura vi sarebbero, oltre alle disavventure giudiziarie, delle vecchie questioni in sospeso. Risalenti al Festival di Sanremo 2023, al bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston, nella stessa serata in cui Chiara Ferragni era stata designata come co-conduttrice.