Da Mara Venier a Emma Marrone, numerosi sono si messaggi di sostegno e conforto per il cantante Fedez

Nel corso delle ultime ore Fedez si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social. Il celebre cantante ha dichiarato di avere un problema di salute, fotutamente diagnosticato in tempo. Il marito di Chiara Ferragni ha preferito non rivelare i dettagli perchè quello di cui ha bisogno adesso è l’amore della sua famiglia. Tuttavia numerosi sono stati i messaggi di conforto da Mara Venier a Emma.

Fedez dovrà affrontare un “percorso importante“. Questo è qullo che ha rivelato ieri sera nelle sue Instagram Stories. Al celebre cantante gli è stata diagnosticata una malattia e lui stesso ha voluto condividere questa parte della sua vita con tutti i suoi fan. Il suo scopo è stato quello di mandare un messaggio a tutti quelli che si trovano nella sua situazione e che non hanno la fortuna di poter contare sulle persone che lo amano.

Nelle sue Instagram Stories, Fedez è apparso in lacrime, con gli occhi rossi, un’immagine che è arrivata al cuore di tutti i suoi fan e non solo. Per tanto, numerosi sono stati i messaggi di conforto da parte dei suoi colleghi. Tra questi ultimi troviamo la cantante Levante, Michela Giraud, Manuele Mameli e Anna Dello Russo, giornalista e direttrice di Vogue Japan, molto vicina a Chiara Ferragni.

Alla lista delle persone che hanno mostrato tutto il loro affetto al rapper ci sono anche Carlo Mengucci, i Negramaro, Ana Mena, Francesco Scognamiglio. Infine, non poteva di certo mancare Mara Venier. Questo è stato il suo commento:

Un abbraccio Chiara… e uno speciale con tutto il mio affetto a Fedez.

Oltre a Instagram, i pensieri rivolti al cantante sono arrivati anche su Twitter: dalla conduttrice Antonella Clerici fino ad Emma Marrone. Infatti nell’arco di un’ora il nome del rapper e il tag “Ferragnez” sono diventati popolari.

Senza alcuna ombra di dubbio, anche i fan non ci hanno pensato due volte a mostrare tutto il loro affetto al cantante. Tra questi ultimi appare un tweet di un utente in cui si possono leggere queste parole: