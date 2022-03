Antonella Clerici, la famiglia si allarga: è nata Maelle Wow

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Antonella Clerici che ha lasciato il mondo del web senza parole. La famiglia della celebre conduttrice si è allargata. Infatti, è nata Maelle Woe, la prima puledrina dell’anno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Di recente per Antonella Clerici è giunta una bellissima notizia. Nella famiglia della conduttrice di è sempre mezzogiorno c’è un nuovo arrivato. si tratta di Maelle Wow, una bellissima puledrina. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram.

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e stimate all’interno del mondo della televisione. La donna vive in una casa nel bosco con il suo compagno Vittorio Garrone e sua figlia Maelle Martnes, nata dalla storia d’amore con Eddy Martens.

Da sempre, la conduttrice e sua figlia nutrono una profonda passione per gli animali, in particolare per i cavalli. Si tratta di un amore talmente forte da portare la conduttrice a trasferisi i una casa nel bosco con tutta la sua famiglia. Qui Antonella, Vittorio e Maelle sono immersi nella natura, nel verde e circondati da ciò che amano di più.

Antonella Clerici: la foto di Maelle Wow

Di recente nella famiglia della Clerici è arrivata una dolce puledrina. Quest’ultima è nata in Normandia, un posto in cui ogni tanto la conduttrice e il suo compagno fanno un salto. A darne l’annuncio è stata lei stessa pubblicando una foto sul suo profilo Instagram. Queste sono le parole che si leggono nella didascalia:

E’nata Maelle Wow la prima puledrina dell’anno.

Inutil dire che l’immagine della Clerici ha fatto il boom di like nel giro di pochissime ore. Infatti, numerosi sono i commenti dei suoi followers che possiamo leggere sotto il post. Anche qualche personaggio famoso non ci ha pensato due volte a commentare, come per esempio Sabrina Ferilli e Laura Torrisi.