Fedez avrebbe impostato dei limiti a Chiara Ferragni: “Ecco chi non deve frequentare”

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Fedez si sarebbe reso protagonista di un clamoroso gesto nei confronti di Chiara Ferragni. Nel dettaglio, il rapper milanese avrebbe impostato alcuni limiti sulle frequentazioni di sua moglie. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo del web. Qualche mese fa, i due sono stati travolti da uno scandalo mediatico per via di una presunta crisi sentimentale. Nonostante quanto accaduto a Sanremo 2023 e le numerose chiacchiere, adesso sembra che la loro storia d’amore stia procedendo a gonfie vele.

Infatti, in occasione delle vacanze di Pasqua, entrambi hanno trascorso qualche giorno a Dubai con i loro figli, Leone e Vittoria. Come sempre, a documentare il tutto sono stati loro stessi attraverso i loro rispettivi profili social. Dunque, Chiara Ferragni e Federico Lucia sembrano più uniti che mai ma un’indiscrezione emersa di recente è tornata a sconvolgere la loro serenità familiare.

Pertanto, di recente sembra che il rapper milanese abbia imposto una strana condizione a sua moglie. Nel dettaglio, gli avrebbe richiesto di interrompere o limitare la frequentazione con alcuni personaggi appartenenti al mondo della moda. Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia e neanche dei motivi che si celerebbero dietro questa scelta.

A diffondere lo scoop è stata la rivista “Oggi”. In ogni modo, è importante sottolineare che non è stato specificato quali sarebbero le persone sulla cui frequentazione il cantante avrebbe impostato dei limiti. Per il momento, i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione ma, come è successo anche in precedenza, preferiscono mantenere la massima privacy sulla loro vita privata.