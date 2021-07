Fedez, botta e risposta con Vittorio Sgarbi: “Non l’hai mai fatta in testa alla Ferragni?”

In questi giorni Fedez e Vittorio Sgarbi sono stati al centro di un dibattito sui social. Il noto critico d’arte è intervenuto dopo il confronto tra l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e Matteo Renzi riguardo il DDL Zan. Dopo che il rapper ha preso le difese di sua moglie, c’è stato un botta e risposta sui social con il critico d’arte e deputato.

Fedez era intervenuto prendendo le difese di sua moglie riguardo il DDL Zan. L’imprenditrice digitale, infatti, aveva infatti criticato e accusato i politici di non sostenere abbastanza il DDL Zan. Dopo l’intervento di Matteo Renzi a riguardo, il rapper si era espresso con queste parole:

La frase pronunciata dal rapper non è passata inosservata agli occhi di Vittorio Sgarbi. Dunque il noto critico d’arte ha voluto rispondere al rapper con queste parole:

Tu non hai mai fatto pipì in testa alla Ferragni? Siamo sicuri che non hai mai fatto cose che hanno a che fare con la meraviglia della pipì? La pipì in fondo può essere meglio della pioggia. Vaffa Fedez.