Fedez cambia look: il rapper si taglia i capelli a zero

Senza alcuna ombra di dubbio, Fedez è uno dei personaggi famosi più amati chiacchierati nel mondo dello spettacolo. Nel corso delle ultime ore, il rapper milanese ha deciso di dire addio al suo biondo platino e si è rasato a zero i capelli. Scopriamo insieme tutti i dettagli del suo new look.

Un ritorno alle origini per Fedez. Il rapper milanese è molto attivo sui social dove condivide contenuti relativi alla sua quotidianità, alla sua famiglia e vita professionale. Nonostante questo, nel corso dell’ultimo periodo, il marito di Chiara Ferragni aveva deciso di prendersi una pausa dai social media per cercare di riprendersi da un crollo emotivo.

Infatti, qualche giorno fa, era stato lui stesso a rompere il silenzio in merito alla questione e a dichiarare di aver affrontato problemi di salute legati all’uso di antidepressivi. In ogni modo, nel periodo complicato che sta attraversando, il cantante ha deciso di contattare il suo parrucchiere di fiducia per rendersi protagonista di un drastico cambio look.

Lui stesso ha detto addio al biondo platino e si è tagliato i capelli a zero. Inutile dire che il tutto è stato documentato accuratamente sui social. Infatti, il marito di Chiara Ferragni ha reso pubblico un video sul suo profilo Instagram che lo ritrae mentre un barbiere gli rasa a zero i capelli. Inoltre è tornato anche al suo colore naturale. Attualmente non siamo a conoscenza dei motivi di questa scelta ma sappiamo che a Fedez sono sempre piaciuti i cambiamenti estetici.

Lo sfogo di Fedez

Qualche giorno fa, Fedez è apparso in lacrime sui social lasciandosi andare ad un duro sfogo. Dopo alcune settimane di silenzio, il rapper milanese ha dichiarato di star affrontando un periodo complicato in cui i problemi di salute hanno preso il sopravvento. Tuttavia, grazie anche al sostegno di sua moglie e tutta la sua famiglia, adesso sembra che stia vivendo un momento di tranquillità.