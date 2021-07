Vacanze pugliesi per la coppia in un resort di lusso con cifre da capogiro

Periodo di vacanze per quasi tutti, compreso i personaggi famosi. Tra di loro ci sono anche una delle coppie di influencer più seguite sui social. Stiamo parlando di Chiara Ferragni e Fedez. I due in compagnia dei figli hanno voluto trascorrere qualche giorno di relax in Puglia, meta preferita da diversi personaggi noti.

Come documentato sui loro canali social, i Ferragnez hanno scelto come location una struttura di lusso ubicata nel verde delle campagne di Fasano. Si tratta della Masseria Torre Maizza dove una notte può arrivare a costare fino a 7.000 euro. Una suite posta all’ultimo piano della struttura è stata la casa dei due in questa settimana di relax in Puglia. 80 metri quadrati, due camere da letto, un bagno con vasca e doccia, un salotto stile coloniale con pavimenti originali in maioliche bianco e rosso, una terrazza di 50 metri quadrati, vista mare, sulla romantica campagna pugliese e i giardini del resort.

Volete sapere quanto costa soggiornate una notte in questa meravigliosa suite? Più o meno 2.348 euro a notte. Al prezzo indicato vanno ovviamente aggiunti tutti i servizi extra a pagamento di cui hanno usufruito i Ferragnez. La Masseria Torre Maizza comprende anche una piscina di 20 metri, un campo da golf executive a 9 buche, accesso a un beach club privato, centro fitness e trattamenti termali presso la Rocco Forte Spa. Insomma davvero un resort di lusso accessibili a pochi comuni mortali.

Fedez che si gode il relax ma per lui non sono ancora finiti i problemi. L’Associazione pro territorio e cittadini onlus ha presentato alla Procura di Milano una denuncia contro il cantante richiamando all’articolo 290 del codice penale riguardante il vilipendio delle forza armate.

Secondo l’associazione il brano incriminato è ‘Tu come li chiami’ contenente ripetute frasi offensive dei carabinieri e dei militari quali appartenenti alle forze armate della Repubblica italiana. Insomma ennesimo grattacapo per il cantante.