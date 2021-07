The Ferragnez, quanto costa la poltrona rosa, uno dei favolosi oggetti d’arredamento del terrazzo della loro casa

Dopo alcuni giorni trascorsi a Forte dei Marmi insieme alla propria famiglia, i Ferragnez sono tornati alla quotidianità. La coppia sui social non perde occasione per immortalare momenti della vita quotidiana. Tra i tanti momenti condivisi, anche alcune storie che mostrano degli interessanti arredi del terrazzo della casa milanese di Chiara Ferragni e Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez sono da poco rientrati a Milano dopo alcuni giorni di relax trascorsi insieme alla famiglia a Forte dei Marmi. Dopo il rientro in città, il rapper ha condiviso alcune storie in cui si possono intravedere gli oggetti d’arredo del terrazzo di casa della coppia. Ricordiamo che l’appartamento dei The Ferragnez si trova nel quartiere City Life a Milano.

Dopo il rientro dalle vacanze estive, Fedez ha condiviso alcune Instagram Stories che ritraggono il magnifico terrazzo della sua casa. Quello che non è passato inosservato agli occhi dei followers dei Ferragnez sono stati i favolosi oggetti che lo arredano.

Tra questi, possiamo notare delle splendide poltrone rosa caratterizzate dalla testa della medusa, simbolo storico della nota casa di moda Versace. Una sola poltrona costa €3050. Oltre a ciò, è possibile osservare un divanetto tondo e una sedia, entrambi accompagnati da cuscini di colore beige chiaro.

Osservando più in dettaglio l’immagine condivisa dal rapper che ritrae il terrazzo di casa Ferragnez, sul fondo dello scatto condiviso da Fedez si possono notare altri oggetti d’arredamento. Tra questi un piccolo palco dove è presente una vasca idromassaggio e in cui si trova la scritta ‘Amore’. Non possono mancare due case giocattolo per bambini.

Chiara Ferragni e Fedez sono molto legati a questa casa che ha visto nascere e crescere i loro figli. La coppia, però, si prepara a salutare l’appartamento per trasferirsi più in là in una casa più grande in cui Chiara e Federico possono godersi al massimo la loro famiglia.