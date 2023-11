Fedez condurrà “Chi vuol essere milionario?” su La7? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Fedez potrebbe approdare al timone della conduzione del programma Chi vuole essere milionario? su La7. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, il fatto che La7 non abbia smentito la notizia, ha lasciato spazio a molte speculazioni.

Chi vuole essere milionario? è uno dei quiz show più popolari e amati nel mondo della televisione italiana, con oltre 1700 puntate condotte da Gerry Scotti su Canale Cinque. La possibile conduzione di Fedez e rappresenterebbe una svolta davvero interessante per il programma in onda su La7. Pertanto, il cantante e rapper milanese potrebbe portare una ventata di aria fresca al quiz show con il fine di attrarre un pubblico più giovane e ampliando la base di spettatori.

Il marito di Chiara Ferragni non sarebbe stato scelto a caso. La sua popolarità sui social e la sua capacità di relazionarsi con un pubblico numeroso potrebbe diventare un asset molto importante per il programma. Secondo il giornalista Francesco Specchia, il game show potrebbe andare in onda già a partire dall’inizio del 2024, esattamente da gennaio o a febbraio.

Attualmente, non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia ma il fatto che La7 non abbia diffuso una smentita sul gossip lascerebbe spazio a molte altre curiosità. A FqMagazine, La7 ha fatto solo sapere:

Nessun commento.

Per quanto riguarda la carriera televisiva di Fedez, quest’ultimo ha condotto su Amazon Prime LOL – Chi ride è fuori. Successivamente, ha partecipato in qualità di concorrente a Celebrity Hunted e nel corso di diverse edizioni è stato giudice al programma di X-Factor. Nel corso degli ultimi giorni, ha occupato il centro dei giornali quotidiani per via dell’intervista rilasciata a Fabio Fazio a Che tempo che fa.