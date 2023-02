Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, andata in onda ieri, Fedez ha intonato una sua canzone. Nel testo non sono mancati riferimenti ironici al Codacons. L’associazione dei consumatori, oggi, ha esposto la sua opinione a riguardo e risposto al cantante marito di Chiara Ferragni.

Il rapporto di Fedez con il Codacons non è mai stato idilliaco, questa ormai è cosa nota. Tutto nacque dopo il concerto del Primo Maggio del 2021, quando il cantante lesse una lettera molto critica e l’associazione dei consumatori, di risposta, lo querelò.

Le scintille si sono poi riaccese anche in altre occasioni e le frecciatine di Fedez nei confronti dell’associazione rispuntano di tanto in tanto. Come ieri sera, per l’appunto.

ODDIO FEDEZ VS CODACONS COL TESTO NON PROGRAMMATO CON LO STAFF DI #SANREMO2023 pic.twitter.com/bKLol0LuVq — trashbiccis (@trashbiccis) February 8, 2023

In collegamento dalla Costa Smeralda, la nave da crociera attraccata al largo di Sanremo, il rapper ha cantato un suo pezzo in freestyle, nel cui testo non si è risparmiato a criticare il ministro per la famiglia Roccella e il viceministro Bignami. Di quest’ultimo ha mostrato una foto che lo ritraeva con un costume da Hitler e l’ha strappata.

Ovviamente, non poteva mancare un riferimento all’associazione dei consumatori. “Ciao Codacons, guarda come mi diverto“, ha intonato il cantante.

La risposta del Codacons a Fedez

La risposta dello stesso Codacons non si è fatta attendere ed è arrivata già nella mattinata di oggi.

L’associazione ha ringraziato il cantante “per aver portato una associazione dei consumatori al centro del Festival, dando così spazio a chi tutti i giorni si batte per la difesa dei diritti degli utenti“.

Non manca l’ironia, visto che il presidente Carlo Rienzi ha sottolineato la scarsa qualità musicale della canzone di Fedez.

Il ricordo di Vialli

Credit: Sanremo Rai

Non solo parole al vetriolo nel freestyle del marito della Ferragni. Alla fine della sua strofa ha parlato della sua malattia ed ha ricordato Gianluca Vialli. L’ex calciatore, scomparso lo scorso 6 gennaio per la sua stessa malattia, lo aveva contattato standogli vicino e infondendogli coraggio durante il periodo più difficile.