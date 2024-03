Fedez, cosa ha fatto durante l’intervista di Chiara Ferragni: il gesto non passa inosservato

In attesa dell’apparizione televisiva di Chiara Ferragni da Fabio Fazio, il rapper Fedez era tornato nel comune di Rozzano. Si tratta della comunità dove il rapper è cresciuto e dove si trova ancora la casa della sua famiglia. La lontananza è un dato acquisito di questa relazione in crisi.

I Ferragnez sono in una crisi “molto forte”, come ha detto l’influencer a Che tempo che fa. Il ritorno a Rozzano di Fedez, non da solo, ha un significato anche simbolico: Fedez torna dalle persone e nei posti che sente più vicini, i luoghi dell’infanzia vissuti con i genitori.

Il rapper, solitamente, ha l’abitudine di visitare i suoi cari nella periferia milanese, come dimostra anche il recente pomeriggio trascorso con la nonna. Rozzano, comunque, non è lontano da Milano, solo pochi chilometri.

Rozzano non è neanche una comunità così “ristretta”, dato che si tratta di un comune di circa 40mila abitanti. Non è il caos milanese, anche mediatico e sentimentale, ma è un rifugio ideale per Fedez e i suoi figli in questo momento.

Questa volta, Fedez, forse nel tentativo di distogliersi dalla profonda crisi con Chiara Ferragni, come abbiamo detto, ha portato con sé anche i figli Leone e Vittoria. Attraverso le sue storie su Instagram, li ha immortalati mentre correvano nel cortile del suo vecchio palazzo. Sembra essere un momento quasi necessario per lui e per l’intera famiglia, da settimane al centro di un vero e proprio terremoto mediatico.

Successivamente, ha fatto un salto nel passato, testimoniando i suoi movimenti con alcune storie che raffigurano luoghi dei suoi precedenti video musicali. Non a caso, le storie risultavano accompagnate da una colonna sonora particolarmente adatta, appunto, dai suoi successi. È stato un momento di nostalgia, un ritorno alle origini che si adatta bene a una fase complicata della sua vita.