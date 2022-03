Fedez dona un automezzo per portare medicinali in Ucraina: l’annuncio

Nel corso degli ultimi giorni Fedez ha spiazzato tutti i suoi fan dichiarando di avere un problema di salute. Oltre alla malattia, il rapper milanese ha annunciato di aver donato un automezzo alla Croce Rossa per portare i medicinali in Ucraina.

Quando si tratta di iniziative per aiutare tutte quelle persone che sono in difficoltà Fedez è sempre in prima linea. Dopo alcuni giorni di silenzio, il rapper milanese ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui, oltre alla malattia, ha reso pubblica l’iniziativa intrapresa con la Croce Rossa per aiutare la popolazione Ucraina.

Infatti, il marito di Chiara Ferragni, tramite la sua fondazione, ha comprato un automezzo in grado di trasportare medicinali speciali e di non comprommeterne l’efficacia.

L’annuncio è giunto subito dopo quello della malattia, in lacrime e con gli occhi gonfi, immagini che sono arrivate dritte al cuore delle persone. Queste sono state le sue parole:

L’ultima cosa che avrei dovuto comunicare a cose fatte, ma che non so se in questi giorni avrò tempo di fare quindi ci tenevo semplicemente a dire che tramite la mia Fondazione abbiamo acquistato un automezzo che può trasportare medicinali sotto un certo tipo di refrigerazione per fonare e trasportare medicinali speciali alla popolazione ucraina. Questo automezzo è stato acquistato dalla mia Fondazione e verrà donato direttamente alla Croce Rossa che in questi giorni lo riceverà e sono sicuro che potrà farne buon uso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Fedez: l’annuncio della malattia

Fedez è malato e dovrà affrontare un percorso importante. Questo è ciò che ha annunciato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram. Il rapper milanese non ha voluto rivelare con quale malattia dovrà combattere in quanto ciò di cui ha bisogno ora è solo l’amore della sua famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

A seguito della diffusione della notizia, numerosi sono stati i messaggi di sostegno e conforto che fan e colleghi gli hanno rivolto. Tra questi ultimi non poteva di certo mancare Chiara Ferragni e tutta la sua famiglia da cui il cantante riceverà tutta la forza di cui ha bisogno.