Nel corso delle ultime ore Fedez ha spiazzato tutti i suoi fan annunciando di essere malato. Ma qual’è la sua malattia? Il cantante ha preferito non svelare i dettagli perchè adesso l’unica cosa di cui ha bisogno è l’amore della sua famiglia. Tuttavia potrebbe esserci il rischio di una demielinizzazione, la sclerosi multipla o un tumore.

Fedez è malato e dovrà affrontare un percorso importante. Il triste annuncio è giunto ieri sera dal suo profilo Instagram. Queste sono state le sue dichiarazioni:

Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare.

Per il momento, Fedez non ha voluto confessare quale sia la malattia con cui dovrà combattere. Tuttavia, il 5 dicembre 2019, il cantante aveva parlato di una demielinizzazione nella testa. Queste erano state le sue parole:

Ospite al programma “La Confessione” sul Nove, il marito di Chiara Ferragni aveva parlato di una “cicatrice bianca“. Anche quest’ultima, infatti, può riscontrarsi in caso di sclerosi multipla:

Sono dovuto stare sotto controllo perché clinicamente si dice che quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata. Questo è stato il motivo per me di iniziare un percorso per migliorare e soprattutto per scegliere le mie battaglie.