Fedez dopo il caos della separazione torna spavaldo sui social, va avanti per la sua strada

Il rapper torna a postare sui social in mezzo a un tamtam mediatico senza sosta da ieri. Fedez è apparso in televisione, anche abbastanza preoccupato.

Fedez è tornato a postare qualcosa sui social. Sembra un’azione normale per un personaggio pubblico, ma per il caos che sta circondando il rapper, si tratta davvero di un gesto che fa notizia. Il mondo del gossip è ancora decisamente in fermento riguardo alle voci che stanno ormai chiarendo la fine della relazione tra Ferragni e Fedez.

Sul web, si scherza con meme e commenti ironici, arrivano persino murales dedicati all’influencer e al rapper sui muri. Ormai quasi 48 ore sono passate dall’inizio del tamtam mediatico. Nessuno dei diretti interessati ha commentato le voci circolate sui giornali e online. A parte una breve intervista a Fedez andata in onda a Pomeriggio Cinque.

Fedez ha rotto il silenzio sui social con un accenno di normalità, una storia che mostra le registrazioni di Muschio Selvaggio, il podcast che conduce insieme a Mr. Marra. Questo post ha bruscamente interrotto l’assenza di indizi e comunicazioni sulla sua giornata “social”. È stato intercettato dai giornalisti Mediaset, alla Fashion Week insieme Donatella Versace, amica e collaboratrice dai tempi del Festival di Sanremo 2022.

Nell’intervista a Pomeriggio Cinque, condotta da Myrta Merlino, ha rivelato di pensare solo al bene dei suoi figli. Si è mostrato preoccupato e anche abbastanza disponibile, ma senza farsi scucire nessuna informazione dettagliata sulla questione matrimoniale con Ferragni. Nel primo pomeriggio il padre di Federico Lucia è entrato nella casa (di proprietà della Ferragni) ed uscire con i nipoti, Leone e Vittoria.

A proposito della storia pubblicata su Instagram da Fedez, appaiono nella fotografia lo YouTuber “Barbascura X” (pseudonimo di Simone Paciello) e Red Ronnie (pseudonimo di Gabriele Ansaloni), presumibilmente ospiti della prossima puntata del podcast. Il primo è un divulgatore scientifico noto al grande pubblico di internauti per le sue puntate che raccontano in modo molto divertente caratteristiche e fenomeni del mondo animale. Il secondo è giornalista, critico dj e conduttore televisivo di successo, famoso per il programma Roxy Bar.

L’ultima puntata di Muschio Selvaggio andrà in onda quasi certamente tra una o due settimane, come spesso accade con alcune puntate. A maggior ragione adesso che la situazione di Fedez non sembra molto tranquilla.