Myrta Merlino non garantirebbe ascolti soddisfacenti, ecco chi la sostituirà a ‘Pomeriggio Cinque’

Pare sia in arrivo una svolta sorprendente a Pomeriggio Cinque. C’è già aria di cambiamenti alla conduzione del noto programma Mediaset? Girano voci che affermano come Myrta Merlino non stia affrontando la situazione in Rete con tranquillità.

Circolano anche indiscrezioni sulla possibilità di una sua sostituzione a Pomeriggio Cinque. Dopo aver preso il posto di Barbara D’Urso, l’ex conduttrice di La7 – seguitissima alla trasmissione mattutina L’aria che tira – non ha completamente conquistato il pubblico. I dirigenti di Mediaset sembrano avere dei dubbi sulla sua conferma per la nuova stagione.

In questi casi, i rumors sono spietati e rivelano, senza troppi peli sulla lingua, i nuovi scenari che attendono Myrta Merlino. Infatti, già circola il nome di una collega che potrebbe afferrare al volo il ruolo di Myrta Merlino, stando ad alcune voci emerse recentemente. La sostituzione sembrerebbe altamente probabile, e la presentatrice in questione gode di grande apprezzamento da parte di Pier Silvio Berlusconi, il quale sembra intenzionato a puntare fortemente su di lei.

Secondo quanto riportato da ‘Biccy’, gli ascolti di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino alla conduzione non sono stati abbastanza soddisfacenti. La scorsa settimana, la quota di audience non ha mai superato il 14%, e recentemente anche il sito ‘Dagospia’ ha menzionato una possibile sostituzione. C’è una conduttrice considerata in ascesa a Mediaset, e che potrebbe prendere il suo posto alla trasmissione pomeridiana in onda su Canale 5.

La possibile sostituta di Myrta potrebbe essere Veronica Gentili. Il noto sito ‘Biccy’ riporta:

Dite a Myrta Merlino che Pier Silvio Berlusconi ha una vera e propria stima professionale per Veronica Gentili, attualmente padrona di casa de Le Iene. Ditele anche che Veronica è in fortissima ascesa in Mediaset. Pier Silvio la considera infatti una delle poche capaci di fare informazione e spettacolo con la stessa credibilità. Myrta avvisata mezza salvata.

Veronica Gentili, 41 anni, originaria di Roma, non è esattamente una sostituta “di primo pelo”. La Gentili è stata conduttrice di Stasera Italia e Controcorrente. Dal 2023 è diventata anche presentatrice de Le Iene e ora potrebbe essere pronta anche per un approdo importante come Pomeriggio Cinque.