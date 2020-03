Fedez e Chiara Ferragni decidono di interrompere le dirette Instagram in segno di rispetto In questi giorni Fedez e Chiara Ferragni hanno organizzato diverse dirette Instagram, ma ora interrompono in segno di rispetto per i tanti morti

In questi ultimi giorni, Fedez e la moglie Chiara Ferragni avevano organizzato diverse dirette a sfondo musicale per tenere compagni a tutti i loro followers in questi giorni di quarantena. Per questi ultimi giorni, però, i giovani hanno deciso di interrompere le dirette. Il motivo è voler dimostrare un segno di rispetto per i tanti morti che in questi giorni ci sono stati nel nostro paese.

L’iniziativa che i Ferragnez stavano portando avanti vedeva la partecipazioni di diversi volti della musica italiana: li abbiamo visti in diretta con Andrea Bocelli, Emma Marrone, Francesca Michielin ed altri. Avevano certamente organizzato una bella attività, in particolare dato anche il numero elevatissimo di persone che seguono le dirette. Inoltre, molto carino era anche il gesto di far sentire le dirette in live a tutto il loro vicinato di City Life a Milano tramite un impianto stereo posizionato sul balcone di casa.

Questo progetto, però, è stato interrotto dai due coniugi milanesi. Il motivo è prettamente uno: i due ragazzi ritengono che si debba portare rispetto nei confronti di tutte quelle famiglie che in questi giorni così difficili stanno perdendo un loro caro. Infatti, le immagine della città di Bergamo invasa da blindati che trasportano corpi in altre città, poichè lì non c’è più posto, hanno scosso gli animi di tutti e hanno fatto ben intendere quanto la situazione si seria e dura da sconfiggere.

Seguendo le orme della proposta lanciata da Beppe Fiorello di interrompere, in segno di rispetto, tutti i vari gesti di gioia e festosità nel paese, che in questi giorni hanno avuto l’obiettivo di diffondere serenità nelle città, Fedez, in una story di Instagram, così scrive:

“Buongiorno a tutti. Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa”.

La scelta sicuramente è giusta e sarà apprezzata non sola da Beppe Fiorello, ma da molti, in quanto, nonostante sia giusto portare un po’ di serenità nei momenti bui, sono altrettanto importanti i momenti di raccoglimento, anche solo per far sentire la propria vicinanza alle famiglie delle vittime.