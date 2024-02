Fedez e Chiara Ferragni, il gesto che fa sperare, un dettaglio non è passato inosservato: cosa ha fatto il cantante

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati da qualche giorno e su ogni piattaforma social non si fa che parlare di loro. Già prima della loro separazione, la coppia si è trovata al centro di numerosi gossip e notizie. Infatti, sia i fatti tra Fedez e le recenti accuse per truffa aggravata a carico di Chiara Ferragni, hanno fatto si che la coppia venisse bersagliata da interviste e gossip. Oggi, spunta un dettaglio davvero curioso: Fedez, dopo diversi giorni, torna ad indossare la fede.

Fedez all’incontro con i liceali di Torino

Fedez, che da metà febbraio ormai è andato via di casa, è tornato a far parlare della sua vita privata. Nella giornata di oggi, durante un intervento del rapper al Circolo dei Lettori, in molti hanno notato un dettaglio davvero interessante. L’evento, organizzato con i ragazzi di dieci licei torinesi, era incentrato sulla salute mentale. Già nei mesi passati, il rapper milanese, si è fatto portavoce di questa tematica delicata ed importante.

Nell’incontro, Fedez ha raccontato:

“In questo Paese si parla così poco della salute mentale che anche chi ha i mezzi ed è privilegiato, come me, può incappare in situazioni tremende. Prendevo tantissimi psicofarmaci tutti insieme che servivano a reprimere gli effetti collaterali l’uno dell’altro. Sono arrivato alla balbuzie, forse lo ricorderete.”

Fedez rimette la fede al dito

Durante questo discorso, Fedez ha tenuto sempre il microfono con la mano sinistra, e a molti dei ragazzi presenti, non sfugge il dettaglio. Fedez ha rimesso la fede al dito. In un’intervista a Pomeriggio 5 di qualche giorno fa, il rapper, fermato sotto casa di un amico, non indossava la fede. Ma oggi, all’incontro al Circolo dei Lettori di Torino, la fede è tornata sull’anulare sinistro di Fedez.

Tutti i fan dei Ferragnez sono incuriositi da questa situazione, forse le diverse manifestazioni di affetto dimostrate nei confronti della coppia, hanno sortito l’effetto desiderato.