Chiara Ferragni e Fedez, i fan non si arrendono alla separazione: cosa stanno organizzando in queste ore

I Ferragnez sono ormai giunti al capolinea ma i loro fan non si arrendono alla fine e organizzano flshmob e manifestazioni per supportare la coppia

Una delle notizie che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e della musica in questi ultimi giorni è senza dubbio la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, la coppia che per anni ha incantato il mondo dei social con la loro vita quasi perfetta. Viaggi, case e eventi esclusivi, tutto sembrava davvero perfetto, ma a quanto pare sotto al tappeto erano finiti molti problemi. I fan dei Ferragnez non accettano la fine della storia d’amore e quindi attraverso i social, stanno organizzando manifestazioni e flashmob.

Chiara Ferragni e Fedez

Fedez e Chiara Ferragni si sono ufficialmente lasciati; a quanto pare, questa rottura era prevedibile già da tempo. Senza dubbio i problemi legali di Chiara con le accuse a suo carico di truffa aggravata e le ripercussioni a livello di immagine non hanno migliorato la situazione. Sembra però che in questi periodi difficili, Fedez non sia stato al fianco della moglie per supportarla.

Il “secondo voi vengo a dirlo a voi?” non ci sta.

Non per i #ferragnez, che hanno fatto di ogni cm di privacy della loro vita una monetizzazione e un business.

Per qualsiasi altro vip funzionerebbe.

Per loro proprio NO.

Burattinai del sistema, mo’ statece.pic.twitter.com/PGZBRAV0wF — Mr G. ⚡️ (@gianluca89S) February 23, 2024

Tutti questi problemi non sono stati affrontati in pubblico, ma sempre in privato. Quindi, per molti fan, questa rottura è stato un fulmine a ciel sereno. E ora, sono proprio loro a chiedere un retro front, organizzando flashmob e manifestazioni in favore dei Ferragnez. Le numerose proposte che si leggono sul web hanno un unico scopo: fare tornare insieme la coppia più amata dei social.

Chiara Ferragni e Fedez

In molti hanno commentato questo post, diventato ormai virale, e c’è chi appoggia questa organizzazione e chi commenta in modo pesante. Al momento sono poche le parole trapelate dalla coppia, anche se nella giornata di oggi l’imprenditrice digitale ha deciso di spendere qualche parola in merito alla vicenda.