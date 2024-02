Fedez e Chiara Ferragni, il gesto di lui dopo l’intervista rilasciata dall’imprenditrice: cosa ha fatto

L’incontro tra i due sarebbe finalmente arrivato, dopo il tamtam mediatico che ha raccontato la separazione e l’allontanamento del rapper da casa. Fedez e Chiara Ferragni si sarebbero nuovamente ritrovati nella loro residenza milanese, quella recentemente acquistata e ristrutturata ma l’incontro non avrebbe avuto lo scopo di risolvere la situazione.

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che l’appuntamento tra Fedez e Ferragni avesse intenzioni diverse. Questa è la notizia riportata da ‘Dagospia’, la testata che ha lanciato l’annuncio della separazione tra l’influencer e il rapper. Dalla testata si stanno apprendendo sempre nuovi scoop e questo è solo l’ultimo tassello di una separazione a dir poco turbolenta.

Secondo quanto affermato dalla testata diretta da Roberto D’Agostino, i due si sarebbero incontrati dopo uno scambio di lettere tra i loro avvocati. Pare, infatti, che i due siano già da giorni impegnati anche in questioni legali inerenti la loro separazione. L’incontro di presenza avvenuto nella casa di Milano, appartamento di proprietà di Chiara Ferragni, sarebbe stato un confronto piuttosto acceso.

Pare che Fedez abbia reagito male all’intervista rilasciata da sua moglie al ‘Corriere della Sera’. Nonostante avessero concordato di mantenere un profilo basso, sembra che le dichiarazioni dell’influencer non siano state gradite. Al momento, stando a quanto riferito da ‘Dagospia’, Fedez starebbe cercando una nuova casa a Milano. In un’intervista a Pomeriggio Cinque, qualche giorno prima di questo ulteriore incontro con la moglie, ha ribadito che la “priorità sono i figli”.

Nell’intervista al ‘Corriere della Sera’, realizzata prima che la notizia della crisi matrimoniale diventasse chiacchierata ovunque, Chiara Ferragni ha sottolineato che la sua massima priorità è la tutela dei suoi figli. Non ha negato, però, che con il rapper ci fossero delle criticità:

Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri c’è stato… Comunque è mio marito… Secondo me in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. […] Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari. La priorità è proteggere la famiglia e i figli.