Fedez, ormai è una presenza fissa sui social. Il cantante infatti esprime spesso le sue opinioni su Instagram e questa volta è tornato a parlare dei concerti al chiuso e seduti. Nell’argomento ha tirato in ballo Emma Marrone.

Fedez ha infatti parlato dei concerti in cui gli spettatori sono seduti, anche lui stesso ha partecipato ad un concerto di Emma Marrone e ha raccontato:

Io mi ricordo una volta, non pensavo esistessero i concerti da seduto. Sono andato ad un concerto di Emma Marrone, un sacco di anni fa. Vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere. Boh… Ed erano tutti seduti, non capisco perché. Forse era un pubblico comodo… erano più robe pop… però balli comunque, non lo so.