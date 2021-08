In questi giorni Emma Marrone si ritrova al centro del gossip. La nota cantante, infatti, è stata paparazzata in barca in compagnia di un uomo misterioso. In molti, dopo la condivisione degli scatti, hanno pensato ad un nuovo amore per la cantante. Per il momento, però, la diretta interessata non ha rilasciato nessuna dichiarazione.

Alcuni paparazzi hanno sorpreso Emma Marrone in compagnia di un uomo misterioso. I due sono stati paparazzati al mare durante un momento di relax. Troppa è la curiosità di scoprire l’identità del giovane, ma attualmente la nota cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

Emma Marrone: vita privata della nota cantante

Nonostante abbia voluto sempre mantenere un certo riserbo riguardo la sua vita privata, sono molti i flirt che la cronaca rosa ha attribuito a Emma Marrone. La nota cantante, a riguardo, ha sempre dichiarato:

Se fossi fidanzata lo direi senza problemi.

La storia d’amore vissuta con Stefano De Martino durante la loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi ha fatto sognare. Nel corso degli anni molti sono state le liaison di cui Emma Marrone si è resa protagonista. Tra queste ricordiamo le relazioni con Marco Bocci, Fabio Borriello e con il modello norvegese Nikolai Danielsen.

Nessuna delle seguente storie, però, è stata confermata dalla cantante. Nel 2019 Emma Marrone ha dovuto fare i conti con un brutto male. La vicenda fortunatamente si è conclusa per il meglio ed oggi Emma sta molto bene. Riguardo il brutto periodo vissuto, la cantante ha dichiarato: