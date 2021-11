Un’altra lite si consuma tramite social tra due noti rapper. Fedez e Marracash sono ai ferri corti dopo l’uscita dell’ultimo disco di quest’ultimo. Sembra infatti che la canzone “Pagliaccio”, dell’ultimo album sia una vera e propria frecciatina alla famiglia Ferragnez.

Il testo della hit reciterebbe: “Se vi chiudono tutti in una stanza a fare i maranza. Bro, ce n’è abbastanza per fare la nuova stagione di LOL.“, chiaro riferimento a Fedez. L’ex di Elodie ha poi rilasciato un’intervista specificando:

Io e Fedez abbiamo visioni della vita opposte e antitetiche. Lui rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un’altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema. Io posso parlare di galera perché conosco chi ci è andato.

Dopo queste parole Fedez ha replicato immediatamente al collega, sui social ha infatti scritto:

Dispiace leggere da una persona come Marracash, che reputo intelligente e sensibile, una cosa così. Non conosci le storie dei membri della famiglia, ma non è questa la cosa che mi stranisce del tuo discorso. Spesso io e Elodie ci siamo spesi per le medesime battaglie ed ho sempre apprezzato quello che ha fatto.

Esistono migliaia di attivisti in Italia che portano avanti ogni giorno battaglie per i diritti civili, senza entrare personalmente in una delle categorie per le quali combattono. Io credo sia così che si ottengono delle conquiste: quando il problema di una minoranza diventa un problema da risolvere per tutti.