Una nuova e bellissima notizia pubblicata dal noto cantante Fedez sulla sua piccola Vittoria. Per fortuna, dopo 5 lunghi giorni di ricovero, la bimba di soli 7 mesi è potuta tornare a casa, dove la stava aspettando Leone, il fratello più grande.

CREDIT: INSTAGRAM

Per la famosa coppia sono stati giorni di ansia e preoccupazione. Alla fine però, dopo un brutto periodo, anche per loro è tornato il sole.

Lo stesso cantante nella mattinata di oggi, sulle sue storie di Instagram ha pubblicato una foto della bimba che era sul passeggino, pronta per uscire dall’ospedale. Nella didascalia ha scritto: “Si torna a casa!”

I due genitori, inoltre, hanno scattato anche delle foto con le infermiere e i medici del nosocomio Buzzi di Milano, per poterli ringraziare per il loro lavoro. Hanno fatto di tutto per aiutare la bambina.

CREDIT: INSTAGRAM

Anche Chiara Ferragni ha voluto condividere il momento, con uno scatto di loro tre sull’ascensore. Entrambi sono al settimo cielo, perché dopo il grande spavento, sono potuti tornare a stare tutti insieme.

Il virus RSV che ha colpito la seconda figlia di Fedez e Chiara Ferragni

Negli ultimi giorni questo virus RSV si è diffuso molto velocemente tra i neonati. I sintomi sono più gravi delle altre infezioni. Infatti ci sono tanti piccolini ricoverati in molte strutture ospedaliere.

La secondogenita del cantante e dell’influecer ha contratto l’infezione dal fratello maggiore Leone. Quest’ultimo però, essendo molto più grande, non ha presentato i sintomi gravi come quelli della bimba di 7 mesi. Ha avuto febbre alta e difficoltà respiratorie.

Nella giornata di ieri, i medici hanno scelto di non dimettere la piccola, poiché i livelli di ossigeno non erano ancora tornati regolari. È stata proprio la mamma Chiara Ferragni ad informare tutti della sua situazione. In una storia su Instagram, ha scritto:

CREDIT: INSTAGRAM