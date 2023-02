Fedez e Rosa Chemical denunciati con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico

Secondo quanto riporta una nota dell’associazione Pro Vita, Fedez e Rosa Chemical sono stati denunciati con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Il motivo è palesemente riconducibile a quanto accaduto nella serata finale della 73esima edizione del Festival Di Sanremo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nella 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Fedez e Rosa Chemical hanno spiazzato tutti. I due si sono resi protagonisti un gesto clamoroso che non è stato molto apprezzato da Stefano Coletta, il direttore di Rai 1 e da Chiara Ferragni.

Nel dettaglio, durante l’esibizione del big in gara al Festival Di Sanremo, tra i due è scattato un appassionante bacio e hanno simulato una scena a sfondo sessuale. Alla luce di questo, l’associazione Pro Vita ha deciso di presentare un esposto nei loro confronti.

Entrambi hanno ricevuto una denuncia con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Queste sono le parole che si leggono nella nota diffusa dalla stessa associazione:

È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva. Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale.