Fedez espulso da Belve: ecco la verità svelata dalla Rai

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Fedez sarebbe stato escluso tra gli ospiti previsti a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. A svelare svelare la verità sulla vicenda ci ha pensato l’amministratore delegato della Rai.

Fedez avrebbe dovuto presenziare nello studio di Belve insieme agli altri ospiti. Tuttavia, la sua intervista sarebbe stata bloccata per via delle sue due ultimi partecipazioni. La prima risale al primo maggio, durante il concerto a Roma, mentre la seconda risale a febbraio 2023, quando ha mimato una scena hot con Rosa Chemical sul palco del teatro Ariston al Festival di Sanremo.

A rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito alla questione ci ha pensato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Queste sono state le sue parole rilasciate al “Corriere della Sera”, dopo la nascita di numerose polemiche sull’esclusione del rapper:

Io auguro a Fedez una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa strumentalmente durante il suo ricovero.

Dunque, secondo quanto sostiene l’ad, il motivo dell’assenza del marito di Chiara Ferragni non è legato al cachet, come molti pensavano, ma alle sue ultime “performance” in televisione:

Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il primo maggio che per l’ultimo Sanremo e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno.

Fedez ricoverato d’urgenza: parla il medico

La notizia dell’esclusione di Fedez è giunta all’improvviso in un momento molto delicato della sua vita. Infatti, qualche giorno fa, il rapper è stato ricoverato di urgenza in ospedale per via di un’ulcera anatomica. A dichiaralo è stato il medico chirurgo il quale ha spiegato che c’è da preoccuparsi perché: