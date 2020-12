Nel corso delle ultime ore Fedez ha fatto uno scherzo a suo figlio Leone. Il celebre cantante si è nascosto dietro ad un mobile ed ha colto di sorpresa il figlio mostrandogli un pupazzo e causandogli spavento. Incredibile è stata la reazione di papà Federico che un attimo dopo ha confessato di essersi sentito in colpa.

A Fedez e Chiara Ferragni piace condividere con tutti loro fan i momenti più divertenti che si verificano all’interno della loro famiglia. Soprattutto il rapper italiano, tramite le sue Instagram Stories, lo vediamo ogni giorno impegnato a strappare un sorriso al suo piccolo Leone. Di recente, quest’ultimo è stato vittima di uno scherzo per il quale il suo papà ha provato un senso di colpa.

La reazione di Leone allo scherzo del suo papà è esilarante ed è stato lo stesso rapper a mostrate il tutto sul suo profilo Instagram. Inizialmente, la faccia buffa di suo figlio hanno divertito papà Federico ma subito dopo lui stesso ha confessato:

Mi sono sentito in colpa

Una volta passato lo spavento, il piccolo Leone è tornato a sorridere e a giocare come solo lui sa fare. La quotidianità dei Ferragnez appassiona ogni giorno migliaia di fan. Infatti, Chiara Ferragni e Fedez si mostrano sempre via social a tutti i loro followers rendendoli parte integrante della loro famiglia.

Nel corso degli ultimi giorni a casa Ferragnez, oltre a ridere, è anche tempo di iniziare ad imparare. Per tanto, il piccolo Leone sta incominciando ad apprendere anche i colori del semaforo. I suoi genitori gli stanno insegnando come deve comportarsi davanti al colore verde e soprattutto a quello rosso.

Non è tutto. Ultimamente, il primogenito della famiglia è anche alle prese con il passeggino per portare a spasso la sua sorellina. Insomma, possiamo dire che la famiglia Ferragnez sembra essere un terzetto perfetto all’interno del quale molto presto arriverà una new entry. Chissà come Leone prenderà l’arrivo della sua nuova sorellina. Non ci resta che scoprirlo!