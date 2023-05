Fedez si è mostrato felice sui social. È trascorso un anno dalla scoperta del tumore al pancreas e dall’operazione. L’amato rapper si è recato a fare una visita di controllo, che si è conclusa con esito positivo.

Si è aperto con i suoi numerosi follower, confessando che ogni volta che si reca in ospedale per un controllo, viene assalito dall’ansia. La paura di ascoltare di nuovo quelle parole, che tutto possa cambiare un’altra volta, la paura di ritrovarsi dentro un incubo.

Fedez non ha mai nascosto come quell’esperienza gli abbia cambiato la vita. La paura di perdere tutto, soprattutto la sua famiglia, gli ha insegnato a guardare la vita con un’altra prospettiva.

Se prima il cantante era interessato solo ai soldi e alla fama, oggi è consapevole che sono ben altre le cose preziose e importanti della vita. Cerca di godersi ogni singolo momento con sua moglie e i suoi figli, perché sa che tutto può cambiare quando meno te lo aspetti.

Fortunatamente, Fedez ha scoperto il tumore neuroendocrino al pancreas in tempo. Si è sottoposto ad un’operazione chirurgica e i medici sono riusciti ad asportare la massa e una parte dell’organo. Non ha avuto bisogno di sottoporsi a successive cure. Dovrà solo fare controlli periodici, perché la possibilità che possa ripresentarsi non è mai esclusa e così potrebbe essere in grado di intervenire, di nuovo, in modo tempestivo.

L’ansia che mi mette fare la risonanza… Visita di controllo ad un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata.

Poche settimane fa, Fedez aveva rivelato di essersi sottoposto ad un nuovo piccolo intervento per sistemare la cicatrice. Durante l’operazione alcuni punti si erano aperti e aveva dei buchi sulla pancia, così ha deciso di farla sistemare:

Oggi tolgo i punti e quindi avrò una cicatrice carina, una cosa meramente estetica.

I controlli e la prevenzione sono ciò che gli hanno salvato la vita, perché come lo stesso Fedez aveva raccontato, il tumore al pancreas, se non preso in tempo, non è un simpatico convivente all’interno del proprio corpo.