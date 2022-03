La dolcezza e l’amore in uno scatto. Fedez è ancora in ospedale con Chiara Ferragni sempre al suo fianco, in una stanza a pagamento del San Raffaele di Milano dove possono stare insieme. Dopo l’asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas, il rapper è in convalescenza e la moglie è sempre accanto a lui per sostenerlo in questo momento difficile della sua vita.

Fonte foto da Instagram di chiaraferragni

Fedez è ricoverato nel reparto solventi dell’ospedale San Raffaele di Milano. Spesso il diretto interessato, ma anche sua moglie, condividono scatti delle loro giornate insieme, tra altri in cui l’influencer mostra Leone e Vittoria, di cui si prende cura di giorno, tornando la sera dal marito.

Tra le stories di Chiara Ferragni su Instagram troviamo anche un romantico video della coppia che si baciano con tanto amore, mentre sono sdraiati e abbracciati sul letto di ospedale dove il cantante sta tentando di recuperare dopo il delicato intervento.

Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia.

Queste le parole di Chiara Ferragni subito dopo il delicato intervento, ma ora sembra che quel brutto ricorso sia rimasto alle loro spalle. E la coppia si prepara ad affrontare le nuove sfide che la vita porrà sul suo cammino. Sempre con la stessa complicità e il loro amore che li ha accompagnati fino a qui.

Fedez in ospedale con Chiara Ferragni, il bacio galeotto abbracciati nel letto insieme

Per sempre sarà. Questa scritta, che rimanda al brano di Fedez “Favorisca i sentimenti”, scritta appositamente per chiedere la mano alla fidanzata a maggio 2017 in occasione del concerto all’Arena di Verona, accompagna uno scatto davvero tenero.

Credit: fedez – Instagram

Chiara Ferragni e Fedez cercano così di alleggerire un po’ la tensione che negli ultimi giorni ha investito la loro famiglia. Sperando che il cantante possa presto tornare a casa da Vittoria e Leone.