Con il cognato Fedez in ospedale, Valentina Ferragni decide di rimanere a Milano e non volare a Parigi. Così potrà supportare e sostenere la sua famiglia, in particolare la sorella Chiara Ferragni

Tutti insieme per sostenere la famiglia in un momento di difficoltà e incertezza. Non solo Chiara Ferragni è tornata subito a casa dopo il ricovero del marito. Mentre Fedez è in ospedale, Valentina Ferragni, sua cognata, ha scritto in una storia su Instagram che rimarrà a Milano, per stare accanto alla famiglia. Anche lei rinuncia a Parigi e a tutti gli altri impegni per sostenere la sorella e suo marito.

Ancora massimo riserbo sulle condizioni di salute di Fedez. Il cantante si trova ricoverato da giovedì scorso a Milano, all’ospedale Fatebenefratelli, a causa di due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna.

Chiara Ferragni era a Parigi per le sfilate in quei giorni. Quando l’hanno chiamata, è subito corsa a casa per stare accanto al marito. Tutta la famiglia è riunita per sostenere la coppia, anche la sorella dell’imprenditrice, Valentina Ferragni.

Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia.

Queste le parole della sorella della fashion influencer, che ha pubblicato una storia su Instagram per spiegare che non partirà per Parigi, ma rimarrà a Milano per sostenere la famiglia. La preoccupazione è davvero alta e, visto questo messaggio della cognata, si può ipotizzare che il ricovero per il rapper italiano sarà ancora lungo.

Fedez in ospedale, Valentina Ferragni e il resto della famiglia a Milano per supportare il rapper e la moglie

Oltre a Valentina, anche Francesca Ferragni si è messa a disposizione di Federico e Chiara, per aiutarli a gestire la famiglia mentre lui è in ospedale e lei fa avanti e indietro, pensando anche ai figli Leone e Vittoria.

Lei, infatti, si sta prendendo cura di Paloma, il cucciolo di golden retriever che i Ferragnez hanno accolto a casa loro pochissimo tempo fa. Tutti sperano che presto il rapper possa tornare a casa dalla sua famiglia.