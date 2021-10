Un brutto momento per Chiara Ferragni e Fedez che devono fare i conti con la salute dei loro due piccolini. Se Leone sembra essersela cavata con qualche giorno di riguardo e un po’ di aerosol, la piccola Vittoria di soli 7 mesi ha decisamente avuto la peggio.

La piccolina è ricoverata in ospedale da un po’ di giorni, ha contratto un virus influenzale piuttosto brutto che le ha causato una brutta bronchite e febbre molto alta.

La bambina era stata già accompagnata al pronto soccorso qualche giorno fa dalla mamma dopo qualche ora in osservazione e una flebo per reidratare era stata rimandata a casa.

Nel giro di un paio di giorni la situazione è precipitata ed è stato necessario il ricovero in ospedale. La bambina è quindi ricoverata da qualche giorno sotto stretta osservazione.

Ora a rompere il silenzio sulle condizioni della piccola è il papà. Fedez ha pubblicato un simpatico scatto della piccola con un palloncino e la didascalia fa pensare al meglio:

Oggi risveglio con Gino, il palloncino fatto dalle fantastiche infermiere del reparto. La Vitto è una roccia, migliora sempre di più. Non sottovalutate questo virus che sta girando perché è una brutta bestia. Mi raccomando.

Chiara Ferragni si è invece limitata a ringraziare i fan e a specificare che la piccola sta migliorando a vista d’occhio.

Il virus sembra girare molto tra i bambini. Proprio oggi anche Rosa Perrotta ha specificato di non mandare il piccolo Ethan a scuola per paura di poter portare anch’esso il virus a casa. Il bambino sta male già da diversi giorni e con un secondo neonato in arrivo non sarebbe prudente. Gli ospedali pediatrici sembrano essere sovraccaricati di lavoro proprio per questo virus.