Fedez, la cameretta dove è cresciuto è ora dei suoi figli ed è cambiata molto: c’è un dettaglio che tutti non hanno potuto fare a meno di notare

Fedez porta i figli a Rozzano mentre Chiara si trova a New York per lavoro, e quella che un tempo era la cameretta del cantante, oggi è diventata la nuova cameretta di Leone e Vittoria

Da bambini molti di noi hanno decorato la propria cameretta seguendo i gusti legati all’età. Crescendo molti di essi cambiano e proprio come noi la cameretta della nostra infanzia cresce e si modifica. Da adulti molte delle cose presenti in quegli ambienti ci sembrano ormai lontane, ma si può sempre passare il testimone. Infatti se si diventa genitori, la cameretta della nostra infanzia potrebbe diventare dei nostri figli. A passare il testimone oggi è Fedez che ha lasciato la sua ex cameretta di Rozzano ai figli.

Fedez

Fedez attualmente si trova nella casa dove è cresciuto a Rozzano, vicino Milano. Spesso il cantante torna nel piccolo comune per trascorrere del tempo con la famiglia. Da quando sono nati i due figli, Leone e Vittoria, le visite ai nonni sono un’abitudine. Soprattutto in questo momento delicato, non solo per Fedez e Chiara, ma anche per i bambini, la vicinanza della famiglia può essere davvero fondamentale. In questi giorni Chiara Ferragni si trova a New York per un viaggio di lavoro e Fedez ha portato i figli a Rozzano.

La vecchia cameretta di Fedez

In una delle sue Instagram stories mostra come quella che un tempo era la sua cameretta, oggi è di Leone e Vittoria e vi troviamo i lettini con le lenzuola dei loro cartoni preferiti, i giochi e tutto ciò che serve ad un bambino. Sul muro ci sono ancora i disegni fatti da Fedez quando era un adolescente ed iniziava a fare i primi passi nel mondo della musica. Oggi, quelle scritte fatte anni fa, riportano alla mente bei ricordi; ma ora ne creerà di nuovi con i suoi figli che potranno decorare e aggiungere cose nuove alla stanza.

I letti dei bambini

Ogni generazione ha le sue mode e tendenze e ogni individuo ha i suoi gusti. Dunque per un bambino è fondamentale arredare la cameretta in modo personale. Perché in quell’ambiente, ci si sente sicuri e protetti.