Chiara Ferragni indossa i gioielli Dior: ecco quanto costano

Senza alcuna ombra di dubbio Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e popolari al mondo. Di recente, l’imprenditrice digitale ha indossato gioielli preziosi in oro e diamanti firmati dalla casa di moda Dior. Ma quanto costano gli accessori in questione? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Inutile dire che a Chiara Ferragni piace sempre sfoggiare abiti e accessori di lusso. L’imprenditrice digitale possiede una lussuosa collezione di gioielli tra cui troviamo i bracciali di Cartier, un anello con smeraldo e diamanti e una parure con zaffiri rosa.

Tuttavia, tra le case di moda preferite dell’imprenditrice digitale c’è anche Dior. La moglie di Fedez ha deciso di sfoggiare tale brand anche in occasione del Festival Di Sanremo 2023. Di recente, l’influencer ha indossato una serie di gioielli appartenenti alla collezione Gem Dior. Si tratta di una linea realizzata da Victoire De Castellane. L’ispirazione deriva da campioni di tessuto appesi alle pareti degli atelier Christian Dior.

Nello specifico, la Ferragni ha indossato anelli e bracciali. I primi sono realizzati in oro giallo 18 ct, uno ha un valore di 2400 euro mentre un altro 3500 euro. Per quanto riguarda i bracciali hanno una particolarità che gli rende unici: sono sovrapposti per dare vita ad una composizione unica. Uno, impreziosito da diamanti, ha un prezzo di 9800 euro mentre l’altro 7100 euro. Dunque la somma di tutti tali accessori supera ben 20 mila euro.

Non è tutto. Recentemente Chiara Ferragni ha deciso di aggiungere alla sua collezione di gioielli quelli appartenenti alla casa di moda di Louis Vuitton. Inoltre.è importante sottolineare che l’imprenditrice digitale ha gioielli con un valore affettivo come per esempio il push present. Si tratta di un regalo ricevuto da sua madre Marina Di Guardo dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia Vittoria.