Fedez, le cose si mettono male, un altro importante addio nella sua vita dopo quello a Chiara Ferragni: cosa sta succedendo

Il rapper milanese dice addio a chi lo ha supportato durante le crisi relative al suo podcast e al suo matrimonio. Fedez, infatti, ha terminato la collaborazione con le agenzie di comunicazione che hanno curato la sua immagine online sia nel caso di Muschio Selvaggio, che ora si prende una pausa, sia in quello della fine dell’amore con Chiara Ferragni.

Comin & Partners e Po.Co. erano le due agenzie di comunicazione che hanno supportato Fedez in tutte le sue più recenti crisi. Lo hanno chiamato il “team anti crisi”, proprio per la complessità di un periodo davvero difficile per il rapper di Rozzano.

I due gruppi lo hanno seguito, infatti, nella gestione del caso di Muschio Selvaggio (proprio recentemente Fedez ha annunciato una pausa dal podcast per rivedere un po’ di cose) e anche per parlare della rottura con la moglie Chiara Ferragni.

L’agenzia Comin ha scritto una nota in cui annuncia che “Fedez torna a ballare da solo”, dal momento che è “terminata la consulenza di comunicazione“, che sarebbe stata “legata alle prime fasi della crisi con Chiara Ferragni“.

Il contratto si avvia alla conclusione: “l’attività di supporto più complessa, legata alle prime fasi della gestione della crisi personale con Chiara Ferragni si è esaurita e come previsto e di comune accordo Fedez torna ad avvalersi dello staff che lo segue abitualmente”.

Chiara Ferragni aveva chiesto aiuto per prima a un team di esperti per gestire la crisi iniziata a dicembre, in seguito alla multa dell’Antitrust per il caso pandoro. Un team che è andato ad affiancarsi al solito gruppo che gestisce la sua immagine.

Lo stesso ha fatto anche Fedez, sia per la gestione della separazione della moglie, sia per quello che riguarda il caso di Muschio Selvaggio. Caso che, però, non è ancora terminato.