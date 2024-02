Muschio Selvaggio, nuova batosta per Fedez, abbandona anche lui: “Sono stati mesi difficilissimi”

Sembra esserci aria di addio per il podcast Muschio Selvaggio, recentemente coinvolto da uno sviluppo importante nella disputa tra Fedez e Luis Sal. Il rapper avrebbe rifiutato di vendere le proprie quote della società che detiene il podcast e, per questo, adesso rischia di perdere tutto in favore di Luis Sal.

Dal Cerbero Podcast, quello in cui lavora Mr. Marra, attuale collaboratore di Fedez, arrivano commenti sugli sviluppi recenti. Mr. Marra sta dando l’idea che stia considerando un distacco dal progetto con cui ha lavorato intensamente per dieci mesi dopo la sostituzione di Luis Sal.

Le valutazioni sono in corso, ma indipendentemente dall’esito di questa vicenda, mi sento soddisfatto. Sono stati dieci mesi intensi e appaganti.

Durante l’ultima puntata del Cerbero Podcast, intitolata proprio “Addio Muschio Selvaggio”, Mr. Marra ha condiviso che, pur avendo tutte le informazioni sul tavolo a proposito delle dispute private tra Luis Sal e Fedez, non può esprimersi in modo completo in proposito. Ha chiarito che la sua opinione riguarda esclusivamente la sentenza resa pubblica, sottolineando di essere stato bersaglio di attacchi da parte degli hater che hanno reagito al verdetto del giudice.

Non mi posso esprimere perché so tanto, cose non pubbliche che io non renderò tali, sto solo precisando quello che è già pubblico. Non ho detto niente in questi dieci mesi, sui dissidi tra Luis Sal e Fedez e tra gli errori fatti da tutti e due. È uscita questa notizia bomba: Muschio Selvaggio è di Luis Sal. E ho avuto bombardamento su tutte le pagine: coglione! Ecc. È stata solo ripresa una nota dell’ufficio stampa dove sono riportate cose parziali.

Sul futuro di Muschio Selvaggio, Fedez ha già rassicurato che il podcast continuerà, ma dalle dichiarazioni di Mr. Marra non emerge chiaramente quale sarà il suo coinvolgimento o la modalità di partecipazione.