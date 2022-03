Torniamo a parlare del caso di Fedez, malato e operato al San Raffaele di Milano dopo aver scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino al pancreas. I medici ci vanno con i piedi di piombo, perché i prossimi giorni sono decisivi per comprendere le sue condizioni di salute. Ecco quello che sappiamo finora sul rapper italiano.

La malattia di Fedez sta tenendo con il fiato sospeso tutti i fan, visto che il rapper (vero nome Federico Lucia) è molto amato, come è molto amata la famiglia che ha formato con Chiara Ferragni, da cui ha avuto due figli, Leone e Vittoria.

Dopo il messaggio su Instagram in cui annunciava di essere malato, il cantante è stato operato d’urgenza al San Raffaele di Milano, svelando solo dopo l’intervento di cosa si tratta. Soffre di un raro tumore neuroendocrino al pancreas.

Questa è una fase complicata nella vita del rapper, che può avere accanto comunque il calore e l’affetto della sua famiglia e anche dei suoi fan. Lui sa che il percorso sarà lungo:

Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli.