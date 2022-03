Com’è andato l’intervento chirurgico all’ospedale San Raffaele e come sta Fedez dopo che è stato operato? Se alcune indiscrezioni parlano di un’operazione all’addome, ecco che anche Chiara Ferragni, nel post condiviso sui profili dei Ferragnez per il compleanno di Vittoria, conferma che si trova ricoverato. Ma quali sono le sue condizioni di salute e quando tornerà a casa?

Credit: fedez – Instagram

Il rapper ricoverato presso il reparto solventi del San Raffaele di Milano, ha subito nella giornata di martedì 22 marzo un delicato intervento chirurgico. Secondo alcune indiscrezioni che emergono pare che tutto sia andato bene, anche se non si sa molto di più.

Anche Chiara Ferragni ha confermato le voci che circolavano da inizio giornata in merito all’intervento chirurgico al quale i medici lo hanno sottoposto. In un post condiviso la Blonde Salad ha detto che presto tornerà a casa, non aggiungendo altro in merito.

Sui social Chiara Ferragni ha approfittato degli auguri alla secondogenita, nata il 23 marzo dello scorso anno, per tranquillizzare tutti quanti sulle condizioni di salute del marito, ancora ricoverato in ospedale a Milano:

Abbiamo scattato foto queste domenica, con qualche giorno in anticipo perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa).

Fedez è stato operato: tornerà presto a casa

Fedez si trova ancora ricoverato nel reparto dello stesso ospedale per il quale insieme la moglie aveva raccolto fondi per la terapia intensiva d’emergenza per affrontare la prima ondata di pandemia da Covid-19. Dopo l’operazione i medici lo sottoporranno a nuovi esami per capire quale sarà il percorso di cura da affrontare.

Credit: fedez – Instagram

Il rapper di 32 anni pare sia stato operato d’urgenza per un tumore, ma è solo un ipotesi. Mentre altre ipotesi parlano di sclerosi multipla, dopo la diagnosi di demielinizzazione ricevuta nel 2019. Fedez non ha però mai detto di cosa soffre.