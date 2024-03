Fedez pronto a rompere il silenzio, il cantante torna in tv: dove e quando potremmo vederlo

Dopo la crisi con la moglie Chiara Ferragni e dopo l’intervista dell’imprenditrice digitale a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, anche il rapper milanese approda in tv, per essere intervistato da Francesca Fagnani. Fedez sarà ospite di Belve, nella nuova stagione del programma televisivo in onda come sempre su Rai 2. La sua intervista avrebbe già dovuto esserci a novembre scorso, ma poi la Rai aveva fatto marcia indietro.

Lo scorso novembre la stessa Francesca Fagnani aveva annunciato che avrebbe avuto tra gli ospiti di Belve proprio Fedez. Poi la Rai aveva deciso di ritirare l’offerta, senza specificarne il motivo. Il rapper, ovviamente, non era rimasto in silenzio di fronte a questa decisione.

“Diciamo che non ero bene accetto. Non mi volevano. E hanno fatto un comunicato che ho trovato sinceramente spiacevole. Sa perché? Perché ero in ospedale, letteralmente moribondo, e non avevo alcuna possibilità di replicare. Ho trovato la cosa anche particolarmente poco attenta sul piano umano. […] Non era una questione di soldi“.

Fedez aveva anche detto che ci sarebbe andato gratuitamente e che il cachet non c’entrava. “Avevo l’intenzione di fare una bella cosa, e spero in futuro di riuscirci, in qualche modo, con Francesca Fagnani, una giornalista con la schiena dritta che ringrazio per aver sostenuto la posizione del suo invito”.

Potrà rifarsi ora a distanza di alcuni mesi, dal momento che, secondo indiscrezioni trapelate online, pare che il rapper milanese sarà sicuramente tra gli ospiti di Belve. La nuova stagione del programma inizierà il 2 aprile 2024 in prima serata su Rai 2.

Fedez ospite di Belve, ormai sembra ufficiale: l’annuncio

Dopo l’intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, è ora anche per il rapper di tornare in tv per parlare anche della separazione dalla moglie. Ma di sicuro ci sarà anche qualche riferimento all’annuncio dello stop al podcast Muschio Selvaggio.

Saranno cinque i nuovi episodi, ma non sappiamo quando andrà in onda l’intervista a Federico. Sperando che la Rai non faccia di nuovo dietrofront.