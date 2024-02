Fedez, quanto guadagnano le sue società e perché ha dichiarato di essere “nullatenente”: si scopre tutto solo ora

“Le proprietà sono intestate alle mie società, sono nullatenente”. Queste sono le parole pronunciate da Fedez durante un procedimento legale in cui si difendeva dalle accuse di diffamazione. A sua difesa, il rapper ha affermato che si trattava di una frase “decontestualizzata” e utilizzata ad arte per accusarlo. Ma quanto fatturano effettivamente le società collegate a Fedez? È davvero nullatenente?

L’audio di queste dichiarazioni, comunque, è stato diffuso dal Codacons pochi giorni fa, proprio in occasione di un esposto presentato alla Guardia di Finanza per richiedere un’indagine sulle società legate all’imprenditore. Tutto quanto, fa parte della lunghissima “telenovela” che vede come protagonisti Fedez e l’Ente di tutela dell’ambiente e dei consumatori.

L’esposto del Codacons non presenta, però, informazioni nuove e si basa su un’analisi condotta dal commercialista Gian Gaetano Bellavia. Il professionista, in effetti, non avrebbe riscontrato anomalie nei bilanci delle aziende di Fedez. La frase “sono nullatenente” è corretta in questo contesto, poiché è legittimo e abbastanza comune per gli imprenditori intestare i beni alle proprie società. Si tratta di un modo per tutelarsi e tutelare proprio la vita delle attività che si stanno mantenendo e tenendo in piedi.

Nel corso degli anni, Fedez ha accumulato diverse società. Ha iniziato come rapper, investendo quindi nel settore discografico. Le sue attività hanno poi coinvolto altri progetti imprenditoriali e partecipazioni televisive. Attraverso visure camerali, si può verificare il fatturato delle sue principali attività, rivelando una rete complessa tutta correttamente collegata all’artista.

La Zedef Srl, fondata nel 2017, controlla diverse attività gestite dal rapper. Annamaria Berrinzaghi, nota come Tatiana e madre di Fedez, appare come amministratrice unica dell’azienda. Nel 2021, la Zedef ha registrato un utile di 2.297.604 euro, mentre nel 2022 è salito a 3.960.861 euro.

La ZDF Srl, sottolineata ancora una volta dal curioso riferimento a “Zedef” (che è Fedez al contrario), è una holding controllata dalla Zedef Srl. Nel 2022, la ZDF è stata sciolta e fusa con la Dream of Ordinary Madness Entertainment Srl, conosciuta anche come DOOM Srl. Quest’ultima è l’attività principale di Fedez, si tratta di un’agenzia di management per content creator. Nel 2021, la DOOM ha registrato un fatturato di 8.647.325 euro, che è salito a 10.081.341 euro nel 2022.

Il progetto Muschio Selvaggio, un podcast creato insieme a Luis Sal, ha comportato una gestione più complessa. La Muschio Selvaggio Srl, nell’ultima documentazione disponibile, aveva un capitale sociale di 73.039 euro, suddiviso tra Luisolve Srl e Zdf Srl. Annamaria Berrinzaghi, anche qui, è amministratrice unica, relativamente alla Muschio Selvaggio Srl.