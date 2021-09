Fedez, che sorpresa a Chiara Ferragni per il loro anniversario di nozze

Ieri era l’anniversario di matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. il 1° settembre di 3 anni fa la coppia più social d’Italia si sposarono nella romantica location di Noto, in Sicilia. Ieri a distanza di 3 anni i due hanno festeggiato la ricorrenza in modo inusuale. E’ stato proprio Fedez ad organizzare una fantastica sorpresa alla moglie Chiara. Il tutto è stato ovviamente documentato su Instagram dalla influencer.

Chiara ha pubblicato un video dove i due si trovano su una piattaforma galleggiante sul Lago di Como. Il cantante, accompagnato da un pianista e un chitarrista, ha dedicato alla moglie una nuova canzone d’amore. Queste alcune parole: “Mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere, poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema…”. Alla fine il tenero abbraccio e l’emozione di entrambi.

Fedez, la sorpresa per Chiara Ferragni fa felice i fan

Chiara Ferragni a didascalia del video ha scritto: “Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me 🥺 Ti amo Fedez ❤️‍🔥“.

Immediati sono arrivati i commenti entusiasti dei fan sotto al video. “La sorpresa più bella di sempre“. E ancora: “Tutti gli uomini dovrebbero prendere esempio“. “Siete bellissimi, il vostro è un grande amore” – si legge.

E pensare che solo qualche giorno fa i due erano stati beccati mentre litigavano animatamente a bordo di uno yacht. Le foto dei ferragnez immortalati in una lite erano stati pubblicati dal settimana diretto da Alfonso Signorini Chi ed avevano fatto rapidamente il giro della rete. Con questa sorpresa pace fatta tra i due. I Ferragnez, che contano ben 34 milioni di followers sui social, continuano ad essere tra i personaggi più seguiti in Rete. Fedez, intanto, brinda all’ennesimo successo musicale dopo aver ricevuto il quarto disco di platino per il brano Mille – realizzato con Achille Lauro e Orietta Berti.