L'imprenditrice digitale e suo marito si sono resi protagonisti di un litigio in barca davanti a tutti

Chiara Ferragni e Fedez costantemente al centro del gossip. In questi giorni il settimanale ‘Chi’ ha immortalato l’imprenditrice digitale e il rapper intenti a portare avanti un acceso litigio avvenuto in barca. Al momento i diretti interessati non hanno commentato gli scatti pubblicati dal giornale.

Sembra proprio che Chiara Ferragni abbia perso la pazienza con il marito Fedez. La scena del litigio di cui l’imprenditrice digitale e il marito si sono resi protagonisti è stata immortalata dal noto giornale ‘Chi’. Al momento della lite la coppia si trovava su uno yatch in Costiera Amalfitana.

Le foto condivise dal giornare diretto da Alfonso Signorini mostrano l’amata fashion blogger, in accappatoio ed occhiali da sole, discutere animatamente con il marito. Stando agli scatti pubblicati, pare che Chiara Ferragni accusi il marito, che nel frattempo si mette sulla difensiva, di qualcosa.

Nonostante sui social siano abituati a mostrarsi come una coppia innamorata e felice, anche Chiara Ferragni e Fedez possono vivere momenti fatti di piccoli litigi. Non si conosce il motivo che ha scatenato la lite tra una delle coppie più chiacchierate di sempre, ma siamo sicuri che si tratti di un banale litigio sicuramente risolto poco dopo.

Chiara Ferragni e Fedez: una lunga storia d’amore

Tempo di anniversario per Chiara Ferragni e Fedez. Il primo settembre, infatti, la coppia più famosa dei social festeggia tre anni di matrimonio. Un grande amore quello vissuto tra l’imprenditrice digitale e il rapper, coronato dalla nascita di Leone e Vittoria.

La stessa fashion blogger si è detta felice per tutto quello che è riuscita a realizzare. A soli 34 anni Chiara è moglie e madre. Sul campo lavorativo, invece, l’imprenditrice digitale è una delle figure più richieste e apprezzate. In questi giorni la fashion blogger si è resa protagonista di un altro importante successo: la linea scuola fatta di quaderni, penne, diari e matite.