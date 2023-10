Fedez torna a casa, l’inaspettato regalo dei figli Leone e Vittoria commuove

Questi sono stati giorni molto duri per Fedez e per tutta la sua famiglia. La scorsa settimana il cantante è stato costretto al ricovero in ospedale per via di delle ulcere gastriche che gli hanno causato delle emorragie. Nelle scorse ore il rapper è stato finalmente dimesso dal Fatebenefratelli ed è tornato a casa dove ad aspettarlo c’erano i suoi figli Leone e Vittoria.

Queste sono state le prime parole di Fedez dopo aver lasciato il Fatebenefratelli:

Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo, ma sto bene grazie. Ringrazio mia moglie che mi è stata sempre vicino. Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perché senza i donatori io oggi non sarei qui.

Dopo essere tornato a casa, Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso sui social uno scatto che ha commosso tutti. L’immagine in questione ritrae le mani della famiglia Ferragnez, oltre che la zampina della cagnolina Paloma. Il ritorno a casa di Fedez è stato emozionante anche per un altro motivo. Leone e Vittoria hanno infatti organizzato per il loro papà una sorpresa che ha commosso tutti.

Nel dettaglio, ad attendere Fedez c’erano due disegni dedicati proprio a lui. Dalle immagini condivise sui social dalla coppia, i figli di Chiara Ferragni e Fedez hanno disegnato per il loro papà al quale hanno poi dedicato la seguente frase:

Bentornato papino.

Gli scatti condivisi dalla coppia sui social hanno commosso l’intero popolo del web. Sono stati molti coloro che, anche con un semplice messaggio, hanno mostrato affetto e vicinanza alla famiglia Ferragnez per i drammatici giorni vissuti.