Nella mattina di giovedì 5 settembre Chiara Ferragni è tornata all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, per fare visita al marito Fedez. Il rapper italiano è ricoverato in quella struttura da più di 8 giorni, a causa di due ulcere, che gli hanno causato un’emorragia.

Per fortuna ora dagli ultimi aggiornamenti, le sue condizioni risultano essere molto buone. Per questo i medici sono fiduciosi, anche se non si conosce ancora la data delle sue dimissioni.

Chiara Ferragni nel giorno del ricovero, si trovava in Francia, in occasione della Parigi Fashion Week. Tuttavia, lei stessa in una storia su Instagram ha scritto che stava tornando in anticipo a causa, per un’emergenza.

Non ha mai spiegato i motivi di questo rientro in anticipo. Il marito il giorno successivo, in un messaggio ha scritto che era in ospedale e che stava meglio. A causa di un malore è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

CREDIT: INSTAGRAM

Da qui i medici hanno scoperto che in realtà aveva due ulcere ed anche un’emorragia. La situazione in un primo momento sembrava essere sotto controllo, ma nella giornata di domenica ha avuto una seconda emorragia.

Per questo motivo tutta la famiglia era in grande ansia per la situazione. I genitori intervistati fuori il nosocomio, hanno detto che stava meglio e che loro dovevano essere forti per lui.

Le prime parole di Chiara Ferragni sulle condizioni di Fedez

Chiara Ferragni in questi giorni ha sempre mantenuto il silenzio su cosa stanno vivendo. Nella sera di mercoledì si è recata in ospedale con il figlio Leone e poi la sera, ha scritto un messaggio in cui ringraziava i fan.

Alla fine nella mattina di giovedì 5 ottobre, si è recata di nuovo in ospedale. In questa occasione all’uscita, alla domanda dei giornalisti sulle condizioni di Fedez, ha risposto: “Sta meglio!”

Al momento c’è il massimo riserbo sulle condizioni del rapper ed anche sulla data delle possibili dimissioni.