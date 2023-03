Fedez torna sui social e confessa: “Ecco perché sono assente”

Fedez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Dopo la fine del Festival di Sanremo il cantante ha deciso di non mostrarsi più social insieme alla moglie Chiara Ferragni. Da qui tutti non hanno potuto fare a meno supporre che la coppia stia vivendo un momento di crisi. Nel corso delle ultime ore, però, il cantante ha rotto il silenzio e sulla sua pagina Instagram ha spiegato i motivi della sua assenza. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Fedez rompe il silenzio e sui social spiega i motivi della sua assenza. Ancora una volta il cantante sceglie la sua pagina Instagram confessando che in questo periodo non se la sente di condividere la sua vita come ha fatto fino ad ora. Quello che non è passato inosservato agli occhi dei suoi followers, però, è che con il suo annuncio Fedez ha smentito la notizia della crisi con Chiara Ferragni.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sto attraversano un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto.

In questo modo, dunque, Fedez ha smentito qualsiasi gossip che lo vede protagonista di una presunta crisi con Chiara Ferragni. Qualche giorno fa Fabrizio Corona, per esempio, ha confessato che l’imprenditrice digitale vorrebbe il divorzio dal cantante. Dopo le parole di Fedez, però, la notizia sembrerebbe essere del tutto infondata.

Senza ombra di dubbio Fedez ha cercato di rispondere a tutte le domande sorte in seguito all’assenza del cantante alla conferenza stampa di LOL 3, lo show prodotto da Amazon Prime Video.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata dalle pagine dei principali giornali di gossip.