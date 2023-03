Fabrizio Corona e la rivelazione choc su Chiara Ferragni: “Vuole il divorzio”

Fabrizio Corona non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex re dei paparazzi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune rivelazioni su una delle coppie più chiacchierate del momento. L’indiscrezione rilasciata su Chiara Ferragni e Fedez, infatti, sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato l’ex fotografo.

Fabrizio Corona ha lanciato una vera notizia bomba su Chiara Ferragni e Fedez. Ormai sono settimane che la coppia non compare più insieme sui social e per questo motivo sono molti coloro che pensano che i due stiano attraversando un momento di crisi. Tra questi c’è anche l’ex re dei paparazzi che qualche ora fa ha lanciato uno scoop che sta facendo il giro del web.

Se per alcuni la presunta crisi vissuta tra l’imprenditrice digitale e il cantante sarebbe ormai superata, per Fabrizio Corona proprio no. Al contrario, l’ex fotografo qualche ora si è esposto in merito alla coppia lanciando una notizia bomba chiacchierata dai principali giornali di cronaca rosa.

Stando a quanto rivelato dall’ex fotografo, l’imprenditrice digitale e il cantante sarebbero ai ferri corti. Nel dettaglio, Fabrizio Corona ha rivelato che il rapper soffrirebbe di una crisi depressiva in seguito alla decisione di Chiara Ferragni di voler divorziare.

Nonostante la notizia sia stata ripresa dai principali giornali di gossip, le parole di Fabrizio Corona non hanno trovato, per ora, alcun fondamento. Il silenzio social dei diretti interessati continua, anche se molti sono fiduciosi sul fatto che tra Chiara Ferragni e Fedez non ci sia nessuna crisi.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori novità su una delle coppie più chiacchierate del momento. Ricordiamo, inoltre, che sono saltati anche alcuni progetti lavorativi a cui Chiara Ferragni e Fedez avrebbero dovuto partecipare insieme.