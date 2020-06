Le Iene, lo scherzo a Fernanda Lessa; il marito fa parte dei servizi segreti Le Iene, l'ex gieffina è stata vittima di uno scherzo, la modella cade nel panico

Gli scherzi ideati da Le Iene sono ormai conosciuti per la loro originalità e per il fatto che sono sempre architettati al millimetro. Questa volta la vittima è Fernanda Lessa, che si è ritrovata coinvolta nella trama di un film poliziesco come protagonista niente di meno che Luca Zocchi suo marito che per un giorno prenderà parte ai servizi segreti.

Quest’ultimo ha dato un valido aiuto agli organizzatori dello scherzo. Ha raccontato che sua moglie è una patita di serie poliziesche e film di spionaggio. Questo anche perché l’ex gieffina ha vissuto in una città molto pericolosa e suo padre era colonnello dell’esercito, il che le ha dato modo di vedere spesso armi vere. A Fernanda viene fatto credere che suo marito abbia preso parte ai servizi segreti come spia e killer. Poco dopo arriva un pacco a casa loro. All’interno i due trovano una pistola.

Fernanda Lessa, esterrefatta, domanda spiegazioni. Qui comincia la recita. Luca Zocchi racconta che, durante il suo soggiorno in Australia, ha convissuto per un anno e mezzo con Nico, suo amico. Tale Nico era un informatore del governo e avrebbe proposto a Luca Zocchi di lavorare insieme a lui ad alcuni casi. Luca, ovviamente, racconta di aver accettato e che dopo circa due mesi è partito per l’Olanda continuando quello che aveva iniziato in Australia.

Conclude assicurando che, una volta conosciuta la bella modella, si era tirato indietro ed era assolutamente ignaro di quello che stesse succedendo. Fernanda sente subito che i problemi stanno per arrivare. Come aveva previsto, durante la notte non trova suo marito nel letto quindi decide di chiamarlo, senza ricevere risposta. Quando Fernanda Lessa inizia a disperarsi Luca Zocchi compare in casa con un uomo sporco di sangue.

Si tratterebbe di un suo collega dei servizi segreti. I tre decidono di prendere l’auto ma una volta saliti Luca Zocchi spara all’ostaggio nel bagagliaio. Fernanda Lessa è terrorizzata e proprio in quel momento viene smascherato lo scherzo. “Siete stronzi!” Esclama la modella.

Poco dopo sui social lascia un commento a caldo dopo lo scherzo: “Pensiero per la testa durante lo scherzo delle Iene: ok, ho la candeggina per cancellare le tracce; se ci fermano sarò processata per complicità nell’omicidio e occultamente di cadavere. Peggio essere moglie di uno 007 o moglie di uno che fa finta di esserlo per prenderti per il culo su una rete nazionale?”. Insomma, anche stavolta lo scherzo è andato bene!