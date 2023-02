Ferragnez, cosa è successo a San Valentino? Il dettaglio su Fedez sconvolge: ecco perché

Chiara Ferragni e Fedez sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. Dopo la fine del Festival di Sanremo i Ferragnez sono spariti dai social e per questo tutti hanno pensato che la coppia stia vivendo un momento di crisi. Stando a quanto emerso, pare che l’imprenditrice digitale e suo marito siano stati avvistati insieme nel giorno di San Valentino. Tuttavia, un dettaglio su Fedez non è passato inosservato. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Chiara Ferragni e Fedez insieme nel giorno di San Valentino. In questi giorni sono molte le voci secondo cui la coppia, dopo la fine del Festival di Sanremo, stia attraversando un momento di crisi. Nonostante l’insistenza delle voci, gli scatti condivisi qualche ora fa dalla pagina ‘Whoopsee’ smonterebbero tutto il gossip che circola attorno a Chiara e Federico.

Il noto portale ha infatti condiviso sulla propria pagina Instagram alcune immagini che ritraggono l’imprenditrice digitale e suo marito insieme nel giorno di San Valentino. Al post in questione la pagina ‘Whoopsee’ ha aggiunto una breve didascalia in cui non sono passati inosservati dei dettagli sulla coppia.

Questo è quanto trapela riguardo gli scatti sui Ferragnez:

Ecco Chiara Ferragni e Fedez insieme, nel pieno centro di Milano. “Tutto nella norma” dovremmo dire, se non fosse che il Festival di Sanremo si è concluso pochi giorni fa ma i riflettori sulla coppia non si sono decisamente mai spenti.

E, continuando, il noto portale ha aggiunto:

Tutto il web parla di loro e questo clamore continua ad aumentare anche a causa dell’assenza dai social di Fedez. Whoopsee però è in grado di mostrarvi in esclusiva queste immagini dei Ferragnez, scattate martedì 14 febbraio, nel tardo pomeriggio, poco prima che i due entrassero in un portone, in una delle vie del centro città meneghino.

Al momento il silenzio social dei due alimenta ancora di più il gossip su una presunta crisi. I fan dei Ferragnez non vedono l’ora di scoprire nel dettaglio cosa sta succedendo.