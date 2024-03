Ferragnez, il medico che ha operato Fedez rompe il silenzio e rivela:”Avevamo un patto ma…”

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai uno degli argomenti all’ordine del giorno. Quotidianamente, infatti, i Ferragnez occupano ampio spazio fra le pagine dei giornali di gossip e nel corso delle ultime ore anche Massimo Falconi ha commentato una delle vicende più chiacchierate di sempre. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’, infatti, il medico che ha operato Fedez ha ripercorso le tappe della malattia del cantante. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Intervistato dal settimanale ‘Oggi’, Massimo Falconi ha ripercorso i momenti della malattia di Fedez. Il medico chirurgo ha operato il cantante nel 2022 dopo la diagnosi del tumore neuroendocrino del pancreas. Al noto giornale il medico ha rivelato che Fedez si sottopone ancora a dei controlli periodici in modo per tenere la situazione sotto controllo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Il suo era un tumore neuroendocrino quindi meno aggressivo. Aveva il diametro di un’arachide. Per fortuna è stato scoperto in tempo.

Il professore si è poi esposto riguardo il momento in cui il marito di Chiara Ferragni ha ricevuto la diagnosi. Queste sono state le sue parole:

Fedez tende all’ipocondria, quindi a ogni minimo disturbo consulta subito i medici. Aveva una tosse che non passava. Ha preteso di sottoporsi a una Tac. Il radiologo è sceso un po’ sotto i polmoni e ha visto qualcosa nel pancreas. Avevamo stretto un patto: silenzio assoluto per 15 giorni finché non fosse giunto l’esito dell’esame istologico. Lo ha mantenuto per 48 ore. Poi si è fotografato da solo e ha postato tutto su Instagram.